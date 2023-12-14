ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في وقت سابق من العام، لكن بيانات التضخم المعتدلة بشكل غير متوقع خلال الأشهر القليلة الماضية أدت لاستبعاد المزيد من تشديد السياسة النقدية، مما حول النقاش إلى مدى السرعة التي سيعكس بها البنك المركزي الأوروبي مساره.

وبحسب بيان المركزي الأوروبي فقد تم تثبيت الفائدة على الودائع عند مستوى 4 بالمئة وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وذلك على خطى الفيدرالي الذي أبقى على الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه أمس.