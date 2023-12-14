وأضاف مفتي: "لدينا 70 شخصا يعملون على هذا، وما زلنا نضيف المزيد".

تم إنشاء وحدة "غلوبال أوبتمايزر" ضمن أعمال أرامكو في عام 2022، وذلك في إطار عملية إصلاح شاملة بدأتها شركة النفط الحكومية في عام 2021.

وتهدف عملاقة النفط من خلال عملية التجديد الأوسع إلى القيام باستثمارات تعكس بشكل أفضل بصمة الشركة الممتدة في العديد من الأعمال والتجاوب مع تغيرات السوق بشكل أسرع. وتجري أرامكو أيضا مراجعات خاصة بالأصول لتعزيز العوائد.

وقال مفتي إن أرامكو تواصل استكشاف صفقات محتملة مثل شراء حصة هذا الأسبوع في شركة الغاز والنفط الباكستانية للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مصافي تكرير في آسيا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعتمد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل كبير على أرباح أرامكو. وتمتلك المملكة بشكل مباشر 90.19 بالمئة من الشركة، كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ثمانية بالمئة.