وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي.

وكان معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة انخفض إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، في حين أن نمو الأجور أيضا أقل من التوقعات في الآونة الأخيرة، ولكنه لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح للبنك المركزي، حيث يتطلع إلى خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.