وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية قد ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، مقابل 1.6 بالمئة في أكتوبر.

وأوضح تقرير الهيئة أن أسعار إيجارات المساكن كانت المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.3 بالمئة.