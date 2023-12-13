تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما بعد أن بلغا مستويات قياسية أمس الثلاثاء.

ويتوقع المستثمرون أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة في قراره الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ولم تستطع بيانات التضخم الأميركية الصادرة أمس الثلاثاء، والتي جاءت أعلى من المتوقع، تغيير الرهانات على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسينصب التركيز على تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل للحصول على دلائل على موعد تيسير السياسة النقدية.

وستصدر قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس، ومن المتوقع أن يُثبت كلاهما أسعار الفائدة.

وزاد سهم باسيف 4.4 بالمئة وارتفع سهم أركيما 5.5 بالمئة بعد أن رفع بنك يو.بي.إس تصنيفه الائتماني للشركتين مما جعل قطاع الكيماويات أكبر الرابحين وصعد 1.1 بالمئة.

وارتفع قطاع الرعاية الصحية 0.9 بالمئة مع صعود سهم نوفو نورديسك 1.6 بالمئة.

وخسر قطاع الاتصالات 1.3 بالمئة مع هبوط سهم فودافون 2.9 بالمئة مما كان له تأثير على المؤشر ستوكس 600.

وهوى سهم نيل 9.2 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت شركة الهيدروجين النرويجية إن أحد عملائها ألغى طلبية مما يعكس ظروفا سيئة لهذا القطاع في السوق حسبما قال أحد المحللين.

وانخفض سهم ستوربراند 4.2 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين النرويجية إنه كان من الصعب تحقيق طموحاتها بشأن الأرباح في عام 2023.