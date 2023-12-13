وستسيِّر الشركة الرائدة في مجال الطيران منخفض التكلفة، وهي أكبر شركة خطوط جوية في أوروبا من حيث عدد الركاب، رحلات داخلية في المغرب لأول مرة العام المقبل، لتربط تسع مدن، مع إضافة 24 مسارا دوليا آخر بين المغرب وثماني دول أوروبية.

وستضيف طائرتين جديدتين إلى طائراتها بمطار طنجة ليصبح القاعدة الرابعة لشركة الطيران الأيرلندية في المغرب.

ويأمل مسؤولون مغاربة في جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، ارتفاعا من 11 مليونا العام الماضي. وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.

وقال إيدي ويلسون، رئيس شركة رايان إير داك، أكبر شركة في المجموعة، الأربعاء، "أعتقد أن هناك إمكانات هائلة"، مشيرا إلى عدم وجود الطابع الموسمي للسفر إلى المغرب بسبب عدد المغتربين الذين يسافرون بانتظام إلى بلادهم ونمو السوق باعتبارها وجهة غير مرتبطة بموسم قضاء العطلات الأسبوعية بالنسبة للسائحين الأوروبيين.

وأضاف ويلسون لوكالة رويترز "أرى أنها سوق كبيرة حقا بالنسبة لنا".

وقال إن الحصول على تراخيص للطيران الداخلي في دولة غير أوروبية يعد إنجازا لشركة طيران أوروبية وسيساعد رايان إير على الاستفادة بشكل أفضل من الطائرات، مع الاستفادة أيضا من السياحة الداخلية للطبقة المتوسطة المتنامية.