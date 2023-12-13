وتراجع اليوان بعد أن أخفق اجتماع لكبار مسؤولي الصين في تقديم إجراءات تحفيز قوية لدعم النمو الاقتصادي.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بعد أن أشارت بيانات تضخم أقل من المتوقع إلى أن البنك المركزي قد لا يضطر إلى المضي قدما في رفع الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل ستة عملات رئيسية، 0.1بالمئة إلى 103.86 بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش، معوضا بعض الخسائر بعد انخفاضه 0.31 بالمئة خلال الليل.

وارتفع الدولار 0.07 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 145.555 ين بعد التراجع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما ارتفع قليلا مقابل اليورو إلى 1.0789 دولار لليورو، بعد أن هبط نحو 0.28 بالمئة أمس الثلاثاء. وصعد الدولار مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2554 دولار للجنيه.

وسيقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات محدثة للاقتصاد وأسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم بعد اجتماع يتوقع المحللون والمستثمرون الإبقاء فيه على أسعار الفائدة دون تغيير، وسيركز المستثمرون على توقعات البنك المركزي للاقتصاد.

وسيراقب المستثمرون بشكل خاص ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيعارض احتمال خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.61 بالمئة إلى 0.6097 دولار بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 0.6094 للمرة الأولى منذ 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.65555 دولار. وهبط اليوان في المعاملات الفورية إلى 7.1831 للدولار.

أما بالنسبة للعملات المشفرة حافظت البتكوين على مستوى 41 ألف دولار الذي وصلت إليه الجمعة بعد التراجع عن أعلى مستوى منذ أبريل 2022 عند 44729 دولارا.