وقالت بلومبرغ إن الشركة كانت تناقش عرضا مطروحا في عطاء يمكن أن يتراوح حجمه بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار بسعر 95 دولارا تقريبا للسهم الواحد، وذلك قبل أن يرتفع إلى 97 دولارا للسهم الواحد.

والتقييم الحالي لشركة الصواريخ البالغ حوالي 150 مليار دولار يجعلها واحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم.

وقالت المصادر إن شروط وحجم العرض قد تتغير، ولم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب رويترز للتعليق بشأن العطاء.

وشركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أصبحت من الشركات الرائدة في صناعة الفضاء، بعد أن نفذت أكثر من 90 عملية إطلاق ناجحة لصواريخها من طراز فالكون خلال العام الجاري، وهو ما يعد رقم قياسي لشركة فضاء تجارية في أميركا.

ولدى الشركات تعاقدات بمليارات الدولارات مع وكالة ناسا الأميركية.