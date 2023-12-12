وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، مما دعم ارتفاعا 0.4 بالمئة للمؤشر الرئيسي في بريطانيا.

يأتي هذا وسط حالة من الترقب لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر نشره عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، كما سيبدأ اليوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعا حول السياسة يستمر على مدار يومين.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات التراجعات متأثرا بانخفاض سهم نوكيا بنسبة 2.1 بالمئة، بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.