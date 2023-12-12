وقال المصرف الإماراتي في بيان، الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي "تماشيا مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية".

ويقدم "آفاق" وهو نظام يربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خدمة تنفيذ التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول المجلس، حيث يتم تنفيذ التحويلات للعملاء بين دول المجلس بشكل آني وبتكاليف منخفضة وفي بيئة تقنية متقدمة وآمنة.

يذكر أن البنوك المركزية التي سبق لها الانضمام إلى "آفاق" هي مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي وبنك الكويت المركزي.

وبحسب بيان سابق من شركة المدفوعات الخليجية، في نهاية نوفمبر، فقد انضم أيضا بنك باركليز كأول البنوك التجارية المنضمة من دولة الإمارات، إلى "آفاق"، ليصبح إجمالي عدد البنوك المشاركة حتى اليوم 63 بنكا، وجاري تنفيذ برنامج انضمام بقية البنوك التجارية العاملة في الإمارات على مراحل متتالية وفق برنامج الانضمام.