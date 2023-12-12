وأكدت الشركة في بيان أن السعر الثابت للطرح والذي تم تحديده عند 3.26 درهم للسهم العادي بحجم طرح يبلغ 1.11 مليار سهم عادي، أي ما يعادل 10 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر.

وشهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة، مما أدى إلى تجاوز حجم الاكتتاب، وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم (72 مليار دولار).

وبحسب البيان، استقطبت شريحة المشتركين المؤهلين طلباً بقيمة 186 مليار درهم، ليتجاوز بذلك مستوى الاكتتاب 54 مرة. بينما شهدت الأسهم المخصصة للمستثمرين للأفراد إقبالاً ضخماً من المستثمرين، ليبلغ 78 مليار درهم (حوالي 21.2 مليار دولار)، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بواقع 483 مرة.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لشركة بيورهيلث: "يؤكد هذا الاكتتاب قدرات بيور هيلث في تحويل وتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وذلك في إطار التزامنا بتشكيل مستقبل القطاع الصحي من خلال الابتكار المستمر والسعي الدؤوب لتحقيق التميز، بما يمكننا من نقل بيور هيلث من أبوظبي إلى العالم.

وحقق الطرح عائدات إجمالية قدرها 3.62 مليار درهم للشركة. ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة إلى 36.2 مليار درهم عند الإدراج المتوقع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 20 ديسمبر 2023. وسيقام اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة في 15 ديسمبر 2023.