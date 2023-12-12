قال ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، الثلاثاء، إن الرئاسة الإماراتية للمؤتمر تعمل على مسودة اتفاق جديدة على أساس "الخطوط الحمر" التي عبرت عنها الدول التي رفضت المسودة الأولى المقترحة لاتفاق المناخ.
وقال للصحافيين في اليوم الأخير لمؤتمر COP28: إن "الهدف هو التوصل إلى توافق في الآراء... نود جميعًا الانتهاء في الوقت المحدد ولكننا جميعنا نريد تحقيق النتيجة الممكنة الأكثر طموحًا. هذا هو هدفنا الوحيد".
وتابع قائلا: "العديد من القضايا لا تزال مفتوحة في المفاوضات .. نحاول القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل".
وأكد السويدي أن الأطراف المشاركة في المؤتمر لها وجهات نظر متباينة حول الوقود الأحفوري، ومن المهم أن تكون لدينا الصياغة الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالوقود الأحفوري.
وشدد ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، على أن هذا المؤتمر كان الأكثر شمولية ونسعى من خلاله للتوصل لاتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف.
وقال إن هدفنا الوصول إلى إجماع بشأن تخفيض الانبعاثات
وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، ماجد السويدي:
- العديد من القضايا لا تزال مفتوحة في المفاوضات
- نحاول القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل
- الأطراف المشاركة في المؤتمر لها وجهات نظر متباينة حول الوقود الأحفوري
- هذا المؤتمر كان الأكثر شمولية ونسعى من خلاله للتوصل لاتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف
- من المهم أن تكون لدينا الصياغة الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالوقود الأحفوري
- نسعى لتقديم نص يرضي الجميع
- نريد الانتهاء في الموعد المقرر لكننا نريد النتيجة الأكثر طموحا
- هذا المؤتمر كان الأكثر شمولية ونسعى من خلاله للتوصل لاتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف
- هدفنا الوصول إلى إجماع بشأن تخفيض الانبعاثات