وقال للصحافيين في اليوم الأخير لمؤتمر COP28: إن "الهدف هو التوصل إلى توافق في الآراء... نود جميعًا الانتهاء في الوقت المحدد ولكننا جميعنا نريد تحقيق النتيجة الممكنة الأكثر طموحًا. هذا هو هدفنا الوحيد".

وتابع قائلا: "العديد من القضايا لا تزال مفتوحة في المفاوضات .. نحاول القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل".

وأكد السويدي أن الأطراف المشاركة في المؤتمر لها وجهات نظر متباينة حول الوقود الأحفوري، ومن المهم أن تكون لدينا الصياغة الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالوقود الأحفوري.

وشدد ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، على أن هذا المؤتمر كان الأكثر شمولية ونسعى من خلاله للتوصل لاتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف.

وقال إن هدفنا الوصول إلى إجماع بشأن تخفيض الانبعاثات

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، ماجد السويدي: