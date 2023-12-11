الصندوق الذي سيتولى رئاسته الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، سيحل محل حكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وشركتي سالك وتاكسي دبي، بحسب البيان.

كما سيتم إلحاق مؤسسة دبي العالمية بالصندوق، الذي سيختص أيضا بإدارة واستثمار حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام لها داخل الدولة وخارجها.

ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، وبناء احتياطيات مالية قوية، والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وذكر البيان أن مجلس إدارة الصندوق قرر تعيين عبدالعزيز محمد المُلا عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لصندوق دبي للاستثمارات.