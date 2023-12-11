وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن تخفيض عدد الوظائف في موقعي فيورباخ وشويبيردينغن في جنوب غرب ألمانيا المقرر اكتماله بحلول نهاية العام 2025، سيؤثر على الأدوار في مجالات التطوير والإدارة والمبيعات.

وتجري محادثات مع ممثلين عن الموظفين لتجنب الاستغناء عن هؤلاء بسبب ظروف العمل.

وقالت المتحدثة إن بوش تتطلع إلى "إعادة توزيع الموظفين في مجالات أخرى، وتقديم برامج تأهيل في مجالات تشهد نمواً"، فضلا عن التقاعد المبكر والتسريح الطوعي.

وتواجه شركة بوش تغيّرات هيكلية كبيرة فيما يتعلق بأنظمة نقل الحركة، جراء التوجه بشكل متزايد إلى السيارات الكهربائية.

وتستخدم العديد من السيارات الكهربائية ناقل حركة بنظام أكثر بساطة، يتطلب عدد قطع أقل من تلك الموجودة في المركبات العاملة بالوقود.

ويتطلب تحويل الإنتاج بشكل عام استثمارات كبيرة، في حين تتطلب طرق العمل الجديدة عددا أقل من الموظفين.

وبعيدا عن التحول الكهربائي، أشارت بوش إلى تحديات أخرى تواجهها، بينها ضعف الاقتصاد العالمي، والتضخم المتزايد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام.

وشدّدت الشركة على أنها لن تقوم بأي عمليات صرف تعسفي خلال تخفيضها عدد العمال، تماشياً مع الاتفاق الأخير.

وفي يوليو، وقعت شركة بوش اتفاقاً مع ممثلين عن الموظفين يمنع تسريح العمال من مصانعها لأنظمة نقل الحركة في ألمانيا، والتي تضم نحو 80 ألف عامل.