واستُكملت الصفقة من خلال إنشاء كيان جديد هو إنفستكورب كورسير إنفراستراكتشر بارتنرز (إنفستكورب كورسير) والذي تتشارك الشركتان في ملكيته.

ويضم الكيان الجديد الصناديق والاستثمارات وفرق العمل الحالية في أعمال البنية التحتية. وسيواصل التركيز على استراتيجية استثمار قابلة للتوسع في النقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الفرعية المرتبطة بالبنية التحتية.

وقال البيان إن هاري راجان رئيس قطاع البنية التحتية في شركة كورسير سيتولى إدارة الأعمال بصفته الشريك الإداري لشركة إنفستكورب كورسير.

وأضاف البيان أن مقر فريق العمل سيظل في نيويورك مع وجود إضافي في لندن ومدريد وسيدني.

كانت شركة كورسير هي الممول المالي الرئيسي لعمليات إعادة تطوير مبنى الركاب رقم 6 في مطار جون إف. كينيدي الدولي ومبنى الركاب (بي) في مطار لاجوارديا في نيويورك.

وتدير إنفستكورب أصولا تبلغ قيمتها 50 مليار دولار. وتشتهر بإدراج العلامات التجارية الخاصة بالسلع الفاخرة مثل جوتشي وتيفاني آند كو.

واستحوذ صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (مبادلة) على 20 بالمئة من الشركة في عام 2017.