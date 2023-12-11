وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 21.3 بالمئة في الفترة ذاتها، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة الاثنين.

وأظهرت البيانات أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في أكتوبر سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1 بالمئة من 53.2 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وتراجعت البطالة، التي عُدلت من 9.1 بالمئة إلى 9 بالمئة في سبتمبر، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14 بالمئة.

يذكر أن الليرة التركية هبطت اليوم لأدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.

وهبطت الليرة 35 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.