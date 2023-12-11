وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال الشيخ محمد بن راشد إن "إكسبو دبي" ستكون مقرا للشركات، ومنصة للشراكات البناءة، ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على الكوكب واستدامته.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد عن تحويل "إكسبو دبي" إلى "منطقة حرة تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة المتجددة، ووجهة لرواد هذا القطاع من كبرى المؤسسات الدولية وشركاته الناشئة، بالإضافة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي المعنيين بالاستدامة".

كانت إمارة دبي استضافت "إكسبو دبي 2020"، الذي كان أول إكسبو عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وقد استمر من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 واستقبل 192 دولة و 24.1 مليون زائر في أهم تجمع عالمي منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وتستضيف المدينة حاليا مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ COP28 الذي يشارك فيه عشرات الآلاف من المسؤولين والمهتمين بقضايا المناخ والإعلام، والذي بدأ في 30 نوفمبر ومن المقرر أن يستمر حتى الغد 12 ديسمبر.

يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي، أقر في اجتماعه أمس، والذي أقيم أيضا في "إكسبو دبي" عن 10 مبادرات وقرارات جديدة من أجل تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.