"مؤتمر المناخ COP28 يمثل لحظة حاسمة للعمل العالمي في مجال المناخ، حيث من المتوقع أن يحقق نتائج طموحة في هذا الصدد"، بهذه الكلمات وصف ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه، في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، انطباعاته بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والذي أكد خلال المقابلة قائلا: "لا يمكننا مغادرة دبي دون المزيد من الطموح في مجال التخفيف من تأثير تغير المناخ".