"مؤتمر المناخ COP28 يمثل لحظة حاسمة للعمل العالمي في مجال المناخ، حيث من المتوقع أن يحقق نتائج طموحة في هذا الصدد"، بهذه الكلمات وصف ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه، في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، انطباعاته بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والذي أكد خلال المقابلة قائلا: "لا يمكننا مغادرة دبي دون المزيد من الطموح في مجال التخفيف من تأثير تغير المناخ".
ومع انطلاق المفاوضات النهائية للمؤتمر، الاثنين، بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض.. يواصل مؤتمر COP28 تحقيق سلسلة من الإنجازات الاستثنائية حتى الآن، نوجزها في السطور التالية:
- حشد مؤتمر COP28 للمناخ أكثر من 83 مليار دولار كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي، وهو انجاز تاريخي جديد يمثل تحولا لحقبة جديدة من التعاون العالمي بشأن تغير المناخ، وانفردت به النسخة الحالية من المؤتمر.
- تشمل هذه الإعلانات، تعهدات هي الأولى من نوعها على الإطلاق تضمنت تحول النظم الغذائية والصحة، بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءتها، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات.
- كما حظى أحد عشر تعهداً وإعلاناً بدعم تاريخي.
- في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، قامت رئاسة COP28 بتيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لتأثيرات المناخ، حيث تم بالفعل التعهد بمبلغ 792 مليون دولار حتى الآن (الموافق 11 ديسمبر 2023).
- تم الإعلان عن تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد أرصدة صندوق المناخ الأخضر (GCF).
- تم الإعلان عن تمويل بقيمة 134 مليون دولار لصندوق التكيف.
- تم الإعلان عن تمويل بقيمة 129.3 مليون دولار لصندوق الدول الأقل نموا (LDC).
- تمويل بقيمة 31 مليون دولار لصندوق خاص لتغير المناخ (SCCF)
- أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقاً لتحفيز التمويل المناخي (ALTÉRRA) بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى الصندوق إلى حشد تمويل بقيمة 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم.
- تعهدت دولة الإمارات بتمويل قيمته 200 مليون دولار لمساعدة الدول الأكثر ضعفا (الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ) من خلال حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد الدولي.
- تعهدت دولة الإمارات بـ 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.
- أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنويا خلال عامي 2024 و2025 في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ. كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى عن زيادة تراكمية تزيد عن 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي.
التفاصيل الكاملة للإعلانات والتعهدات حتى الآن:
- التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتم تأييده من قبل 130 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة والغذاء والمناخ وتم تأييده من قبل 153 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة حول المناخ والصحة وتم تأييده من قبل 141 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة لتخفيف الأعباء المناخية والتعافي والسلام وتم تأييده من قبل 78 دولة و40 منظمة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة عن التمويل المناخي وتم تأييده من قبل 13 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة عن الهيدروجين ومشتاقاته وتم تأييده من قبل 37 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية عن التحولات العادلة المراعية للمنظور الجنساني وتم تأييده من قبل 78 دولة.
- تعهد تحالف (الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح) وتلقى دعماً من جانب 67 دولة.
- تمت الموافقة على تعهد Global Cooling والذي تم تأييده من قبل 66 دولة.
- ميثاق إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز وتم تأييده من قبل 52 شركة، والتي تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.
- مسرع الانتقال الصناعي من قبل 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والرابطة العالمية للأسمنت والخرسانة، ومبادرة النفط والغاز للمناخ، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
التفاصيل المالية للتعهدات والمساهمات حتى الآن:
- صندوق الخسائر والأضرار: 792 مليون دولار
- صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليارات دولار (زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار).
- صندوق التكيف: 134 مليون دولار
- صندوق خاص بالبلدان الأقل نمواً: 129.3 مليون دولار
- الصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF): نحو 31 مليون دولار
- الطاقة المتجددة: 5 مليارات دولار
- التعهدات الخاصة بالتبريد إلى 57 مليون دولار
- الطهي النظيف: 30 مليون دولار
- التكنولوجيا: 568 مليون دولار
- الميثان: 1.2 مليار دولار
- حصل الاقتصاد المناخي على مساهمة بقيمة 30 مليار دولار من دولة الإمارات، و200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للدولة، و31.6 مليار دولار من بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs).
- تعهدات الغذاء حصلت على تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار
- تعهدات الطبيعة على 2.6 مليار دولار
- الصحة حصلت على 2.9 مليار دولار
- تعهدات المياه: 150 مليون دولار وتعهدات النوع: 2.8 مليون دولار.
- حصد تعهد الإغاثة والانتعاش والسلام تمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار
- تعهد العمل المحلي بشأن المناخ: 467 مليون دولار.