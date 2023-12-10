وأضاف أوسلاند في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش مؤتمر COP28، أن الأطراف المشاركة قامت بمناقشة عدد من أبرز التحديات المتعلقة بتغير المناخ، مثل أمن الطاقة وكيفية تسريع التحول في الطاقة.

وقال: "من منظور النرويج، نحن نبحث في كيفية تطوير قطاع النفط والغاز في المستقبل من ناحية، ولكن أيضًا خفض الانبعاثات الناجمة عن الإنتاج من ناحية أخرى، وكذلك الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري".

وأوضح أن بلاده تعمل على زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وقال الوزير إن النرويج سوف نقوم بخفض الانبعاثات لديها بنسبة 50 بالمئة بحلول 2030 "وصولا إلى صفر انبعاثات تقريبا بحلول 2050".

وأكد أوسلاند أن بلاده تنظر أيضا في كيفية طرح تقنيات جديدة في هذا الإطار، أبرزها احتجاز الكربون وتخزينه، وتكنولوجيا الهيدروجين الأزرق وغيرها.