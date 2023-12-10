وارتفعت أسعار النفط، وهو مُحّفز لأسواق المال في منطقة الخليج، أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة بعدما دعمت بيانات أميركية توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في نصف عقد، بفعل المخاوف المستمرة من زيادة المعروض.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر، وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة الشهر الماضي فوق تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 180 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 150 ألف وظيفة وفق التقديرات غير المعدلة في أكتوبر.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة من أعلى مستوى في عامين عند 3.9 بالمئة في أكتوبر.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.6 بالمئة بفضل ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.8 بالمئة ومكاسب سهم اتحاد عذيب للاتصالات.

وتراجع المؤشر القطري 0.7 بالمئة بفعل خسارة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر القيادي للأسهم في مصر اثنين بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي (سي.آي.بي) 2.3 بالمئة.