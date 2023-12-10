وأضافت أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الإثني عشر شهرا السابقة إلى 3.4 بالمئة في نوفمبر من 2.6 بالمئة في أكتوبر.

وقال مصدر بالوزارة إن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6 بالمئة الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.

وبلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر 22.9 مليار شيقل وفي نوفمبر 2022 بلغ 1.7 مليار شيكل.