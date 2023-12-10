وستعتمد "توبيان"على تطوير حلول مستدامة عبر خمس ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ, الاستزراع المائي المتجدد؛ الأغذية المستحدثة، التغذية المخصصة، الإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتعمل توبيان على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر: "تعمل توبيان على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها، الأمر الذي سيسهم في تنويع اقتصاد السعودية من خلال تطوير التقنيات المتقدمة التي ستشكل مستقبل صناعة الأغذية".