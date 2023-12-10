وأضافت الوزيرة في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش مؤتمر COP28 أن تفعيل صندوق الخسار أظهر قدرة الأطراف المشاركة على اتخاذ إجراءات مشتركة، حيث تعهدت العديد من الدول بالفعل بتقديم مساهمات مالية للصندوق.

وأوضحت أن بدء تشغيل الصندوق والاستفادة منه ستتم خلال فترة وجيزة للغاية.

وذكرت جوفيا أن المفاوضات المتعلقة بالمناخ تشهد تقدما خلال COP28، مؤكدة قدرة الدول المشاركة والأطراف المعنية على إيجاد أرضية مشتركة للإجراءات العالمية للتخلص من الوقود الأحفوري.

وقالت: "الآن المفاوضات تتقدم، وأنا واثقة بأننا سنكون قادرين على إيجاد أرضية مشتركة للإجراءات العالمية للتخلص من الوقود الأحفوري".

الربط الكهربائي مع المغرب

قالت وزيرة الطاقة والعمل المناخي في البرتغال إن بلادها اتفقت على الربط الكهربائي مع المغرب، وأكدت أن المغرب "دولة جارة وهذا يظهر أنه إذا اتحدنا وعملنا سويا سنكون أقوى من عملنا منفردين"، بحسب تعبيرها.

وأضافت: "بما أن البرتغال تقوم بتطوير الكثير من الطاقة المتجددة فمن المهم أن نقوم بربط شبكتنا الكهربائية مع دول الجوار لكي نزيد من أمن إمداداتنا من الطاقة بشكل أكبر، وبدلا من الشبكات المحلية ستكون لدينا شبكات إقليمية وعالمية ".

وأوضحت جوفيا أن البرتغال يمكن أن تعتمد على الطاقة المتجددة وأن تخفض انبعاثات شبكة الكهرباء لديها وأن تصل إلى الحياد المناخي مع ضمان النمو الاقتصادي، مؤكدة أن الانتقال المناخي الذي تقوم به البرتغال يسمح بجذب موجة من الاستثمارات الخضراء "التي تجلب لنا الابتكار والوظائف الجديدة إلى البلاد".