وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد تراجع إلى 34.6 بالمئة في نوفمبر، مقارنة مع 35.8 بالمئة في أكتوبر الماضي.

وكان معدل التضخم الأساسي قد تباطأ إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر.

وبحسب بيان للمركزي المصري في منتصف نوفمبر الماضي، فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلاً شهرياً بلغ 1.8 بالمئة في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1 بالمئة في سبتمبر 2023.

ويقيس التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود.