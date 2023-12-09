وأضاف في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش مؤتمر الأطراف COP28، أن هذه النسخة من المؤتمر مختلفة جدا، حيث اتخذت الإمارات والدول والأطراف المشاركة بـ COP28 قرارات عملية.

وأشار إلى المؤتمر أتاح الفرصة للتعاون بين الشركاء والحلفاء المهتمين بالشؤون الإفريقية، كما شهد COP28 التنفيذ الفعلي للعديد من المبادرات، وهذا ما يميز هذه النسخة.

"شاهدنا في COP28 مبادرات وقرارات وتصريحات قابلة للتنفيذ. نحن نتطلع لوضع رؤية لإفريقيا كي تكون مكانا جيدا للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتحول في الطاقة"، بحسب قول إيبوبيسي.

وقال المدير التنفيذي لـAFRICA50 إن المؤسسة ملتزمة بضخ ما يزيد عن 50 غيغاواط من الطاقة الخضراء في إفريقيا "وهذا استثمار جيد مفيد للشعوب الإفريقية والمستثمرين".