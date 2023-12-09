تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى 472.26 نقطة، وذلك بعد ان ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة بآخر جلسات الأسبوع.

وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب الأسبوعية، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 4.9 بالمئة، في حين كانت شركات الطاقة والتعدين الأكثر تضررا خلال الأسبوع.

وأكدت أحدث البيانات تراجع التضخم الألماني في نوفمبر، مما عزز التوقعات ببلوغ أسعار الفائدة في منطقة اليورو ذروتها، في حين عززت القراءة المتفائلة لسوق العمل الأميركي أيضًا شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير محللي السوق في بنك سويسكوت: "الأسهم الأوروبية تلحق بنظيراتها الأميركية وقد شهدنا ارتفاع مؤشر داكس إلى مستويات قياسية".

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 11 بالمئة حتى الآن هذا العام، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 20 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي الأميركي بنسبة 19.4 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن.