وقال متحف اللوفر، الذي يضم لوحة الموناليزا ويسجل أكبر عدد من الزيارات في العالم، في بيان أمس الجمعة إن رسوم الدخول ستزيد في يناير إلى 22 يورو (23.70 دولار) من 17 يورو. وهو أول رفع للرسوم منذ عام 2017.

وأوضح أن زيادة الرسوم ستساعده في التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة وتمويل الدخول المجاني لفئات معينة مثل من تقل أعمارهم عن 18 عاما والمعلمين والصحفيين.

ولم يشر المتحف إلى الأولمبياد. ومع ذلك، من المنتظر أن تتزامن زيادة رسوم دخول متحف اللوفر مع زيادات أخرى في التكاليف في باريس مع استعداد المدينة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.

وسترتفع أسعار تذاكر مترو باريس إلى المثلين تقريبا خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو تموز من العام المقبل.

كما يواجه الزائرون المتجهون إلى باريس الصيف المقبل مشاكل كبيرة في الإقامة وسط ارتفاع أسعار الفنادق وحملة إجراءات صارمة تتعلق بإيجارات الشقق السياحية.

وأظهر تقرير لمكتب السياحة في باريس أن أسعار الإقامة في الفنادق سترتفع بأكثر من 300 بالمئة في الفترة بين موسمي الصيف في 2023 و2024.