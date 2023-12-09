وأضاف المكتب أن ناسداك أو.إم.إكس رومانيا كانت تقدم خدمات مالية لإيران وبنك ملت الإيراني المملوك للدولة.

وقال المكتب "يعكس حجم التسوية تصميم المكتب على أن سلوك ناسداك لم يكن جسيما وتم الكشف عنه طواعية".

وذكرت ناسداك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني أن التسوية راعت عوامل تخفيف تشمل إفصاح ناسداك التطوعي عن المعاملات في 2014 وبيعها لوحدتها في أرمينيا في 2018.