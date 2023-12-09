تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة، مما يشير إلى أن أساسيات سوق العمل ما زالت قوية والتي جعلت المتداولين يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستغرق حتى مايو لإجراء أول تخفيض في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل.

وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل المقيم في نيويورك: "تراجع الذهب بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركية قوة في جميع المجالات".

وتابع قائلا: "هذا الإغلاق عند أدنى مستوياته، وهو أقل بمقدار 150 دولارًا من أعلى مستوى على الإطلاق كان قد سجله الاثنين، قد أدى إلى تغيير السرد بشأن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. والآن، يأمل ثيران الذهب (المراهنون على الصعود) في الحصول على نتيجة ودية من بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تمنع تصحيحًا أعمق، إن لم يكن انهيارا كبيرا".

وارتفع مؤشر الدولار 0.7 بالمئة على مدى الأسبوع، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، في حين انتعشت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

ويترقب المتعاملون أحدث توقعات أسعار الفائدة للعام المقبل من اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، في مذكرة أسبوعية: "تضمنت أسعار كل من الفضة والذهب بالفعل قدرًا كبيرًا من الترقب لتخفيف السياسة النقدية والظروف الاقتصادية في المستقبل. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يشهد كلا المعدنين فترات من تقلب الأسعار والضغط الهبوطي المحتمل مع قيام المستثمرين بتعديل توقعاتهم".

زاد تجار الذهب المحللين في الهند الخصومات إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر هذا الأسبوع لجذب العملاء حيث أضرت الأسعار المحلية القياسية بالطلب.

التغير في الأسعار

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 1.25 بالمئة إلى 2030.32 دولار للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى عند 1994.49 دولار، وتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 3.4 بالمئة في أسوأ أسبوع منذ 10 أسابيع. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 1.6 بالمئة عند 2014 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.3 بالمئة إلى 23 دولارا للأونصة، مسجلة أسوأ أسبوع منذ أكتوبر 2022، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 919 دولارا. بينما انخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 946 دولار للأونصة.