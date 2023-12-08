ويضم تحالف دعم التخلي عن الفحم الآن 60 حكومة جميعها لديها الرغبة في التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف في بيان انضمام الولايات المتحدة والإمارات وجمهورية التشيك وقبرص وجمهورية الدومينيكان وأيسلندا وكوسوفو ومالطا والنرويج إليه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.

وقال التحالف إن المغرب سيعمل معه لوضع خطة للتخلص التدريجي من الفحم دون أن يحدد مواعيد نهائية.

ويولد المغرب نحو 70 بالمئة من إمداداته الكهربائية من الفحم وتمثل الطاقة المتجددة 20 بالمئة من الكهرباء حتى الآن هذا العام، وفقا للأرقام الرسمية.

ويعتزم المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 52 بالمئة بحلول عام 2030.