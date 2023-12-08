سلسلة استثنائية من النجاحات حققها مؤتمر الأطراف "COP28" المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، دفعت مسؤولين مشاركين في المؤتمر لوصفه بـ"التجربة الفريدة".