سلسلة استثنائية من النجاحات حققها مؤتمر الأطراف "COP28" المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، دفعت مسؤولين مشاركين في المؤتمر لوصفه بـ"التجربة الفريدة".
وشهد المؤتمر تحقيق إنجازات غير مسبوقة أبرزها توحيد جهود كافة الأطراف المعنية لتدشين حقبة غير مسبوقة من العمل المناخي، جاء على رأسها جذب التمويلات لدعم جهود التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
النقاط التالية تشمل أبرز إنجازات "COP28" حتى الآن:
- حشد مؤتمر COP28 للمناخ أكثر من 83 مليار دولار كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي في الأيام الخمسة الأولى، وهو انجاز قياسي جديد يمثل تحولا لحقبة جديدة من التعاون العالمي بشأن تغير المناخ، وانفردت به النسخة الحالية من المؤتمر.
- تتضمن هذه المبالغ تعهدات هي الأولى من نوعها على الإطلاق، تشمل التحول في النظم الغذائية وقطاع الصحة، بجانب إعلانات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءتها، ومبادرات تهدف لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات.
- كما حظى أحد عشر تعهداً وإعلاناً بدعم تاريخي.
- خلال اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، قامت رئاسة COP28 بتيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لتأثيرات المناخ في اليوم الأول، حيث تم بالفعل التعهد بمبلغ 726 مليون دولار.
- تم الإعلان عن تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد أرصدة صندوق المناخ الأخضر (GCF).
- تم الإعلان عن تمويل بقيمة 133.6 مليون دولار لصندوق التكيف.
- تم الإعلان عن تمويل بقيمة 129.3 مليون دولار لصندوق الدول الأقل نموا (LDC).
- تمويل بقيمة 31 مليون دولار لصندوق تغير المناخ الخاص (SCCF)
- أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقاً لتحفيز التمويل المناخي (ALTÉRRA) بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى الصندوق إلى حشد تمويل بقيمة 250 مليار دولار إضافية.
- تعهدت دولة الإمارات بتمويل قيمته 200 مليون دولار لمساعدة الدول الأكثر ضعفا من خلال حقوق السحب الخاصة، كما تعهدت بتقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار لتمويل حلول الأمان المائي.
- أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنويا خلال عامي 2024 و2025 في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ. كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى عن زيادة تراكمية تزيد عن 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي.
التفصيل الكامل للإعلانات والتعهدات حتى الآن:
- التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتم تأييده من قبل 128 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة والغذاء والمناخ وتم تأييده من قبل 144 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة حول المناخ والصحة وتم تأييده من قبل 134 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة لتخفيف الأعباء المناخية والتعافي والسلام وتم تأييده من قبل 75 دولة و40 منظمة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة عن التمويل المناخي وتم تأييده من قبل 13 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية المتحدة عن الهيدروجين ومشتاقاته وتم تأييده من قبل 37 دولة.
- إعلان COP28 الإمارات العربية عن التحولات العادلة المراعية للمنظور الجنساني وتم تأييده من قبل 74 دولة.
- تعهد تحالف (الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح) وتلقى دعماً من جانب 65 دولة.
- تعهد Global Cooling والذي تم تأييده من قبل 66 دولة.
- ميثاق إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز وتم تأييده من قبل 52 شركة، والتي تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.
- مسرع الانتقال الصناعي من قبل 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والرابطة العالمية للأسمنت والخرسانة، ومبادرة النفط والغاز للمناخ، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
التفاصيل المالية للتعهدات والمساهمات:
- صندوق الخسائر والأضرار: 726 مليون دولار
- صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليارات دولار
- صندوق التكيف: 134 مليون دولار
- صندوق خاص بالبلدان الأقل نمواً: 129.3 مليون دولار
- الصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF): نحو 31 مليون دولار
- الطاقة المتجددة: 5 مليارات دولار
- التعهدات الخاصة بالتبريد إلى 25.5 مليون دولار
- الطهي النظيف: 30 مليون دولار
- التكنولوجيا: 568 مليون دولار
- الميثان: 1.2 مليار دولار
- حصل الاقتصاد المناخي على مساهمة بقيمة 30 مليار دولار من دولة الإمارات، و200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للدولة، و31.6 مليار دولار من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
- تعهدات الغذاء حصلت على تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار
- تعهدات الطبيعة على 2.5 مليار دولار
- الصحة:2.7 مليار دولار
- تعهدات المياه: 150 مليون دولار وتعهدات النوع: 2.8 مليون دولار.
- حصد تعهد الإغاثة والانتعاش والسلام تمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار
- تعهد العمل المحلي بشأن المناخ: 499 مليون دولار.