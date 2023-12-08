وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن أكبر اقتصاد في العالم قد أضاف وظائف بالقطاع الخاص بواقع 199 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات البالغة 180 ألف وظيفة.

كما أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف في القطاع الخاص غير الزراعي بواقع 150 ألف وظيفة في شهر نوفمبر، ولكن أقل قليلا من التوقعات البالغة 153 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 3.7 بالمئة، مقابل توقعات أن يبقى المعدل دون تغيير عن مستواه في أكتوبر عند 3.9 بالمئة.

وارتفع نمو الرواتب في أميركا إلى 0.4 بالمئة.

وعلى رغم مؤشرات على تحسّن التوظيف، رأى محللون قبل إعلان الأرقام، أن الحالة العامة لسوق العمل تشهد ضعفا.

وستكون الأرقام الجديدة محط متابعة دقيقة من الاحتياطي الفيدرالي الذي يدرس سبل التعامل مع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع.

ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي قراره الجديد بشأن الفوائد في ختام اجتماع مقرر الأسبوع المقبل.

ويمكن لمحدودية سوق العمل أن تكون مصدر قلق للمسؤولين الساعين إلى كبح التضخم، إلا أن الزيادة الأخيرة في التوظيف تأتي في أعقاب أرقام أكتوبر التي تأثرت سلبا بإضرابات واسعة النطاق في هوليوود وعمال صناعة السيارات.