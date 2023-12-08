وقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 120.4 نقاط في نوفمبر، أي بالقرب من مستويات أكتوبر التي كانت الأدنى منذ مارس 2021. وشهدت قراءة شهر نوفمبر انخفاضًا بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 3.0 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وانخفضت بدورها الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 5.6 بالمئة مدفوعة بهبوط حاد في أسعار الذرة، بينما تراجعت أسعار القمح بنسبة 2.4 بالمئة في نوفمبر.

وبقي مؤشر المنظمة لأسعار جميع أنواع الأرزّ ثابتًا من شهر إلى آخر، وسط تحركات متناقضة في الأسعار في مختلف بلدان المنشأ وشرائح السوق.

أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية، فقد ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة عن مستواه المسجّل في أكتوبر. وارتفعت الأسعار الدولية لزيت النخيل بأكثر من 6.0 بالمئة في نوفمبر، مدعومة بشكل رئيسي بالمشتريات الأكثر نشاطًا من جانب البلدان المستوردة الرئيسية وانخفاض الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسية. وسجّلت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس ارتفاعًا معتدلًا، بينما انخفضت قليلًا أسعار زيوت الصويا وبذور اللفت في نوفمبر.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بمستواه في شهر أكتوبر، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الواردات من الزبدة والحليب المجفف الخالي من الدسم من المشترين في شمال شرق آسيا، إلى جانب ارتفاع الطلب الداخلي قبيل بدء عطلة الشتاء في أوروبا الغربية.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكّر بنسبة 1.4 بالمئة من شهر إلى آخر، حيث تجاوز متوسطه في نوفمبر مستواه المسجّل في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 41.1 بالمئة، وذلك نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن توافر الكميات المتاحة للتصدير على المستوى العالمي وسط تدهور توقعات الإنتاج في بلدين اثنين من البلدان المصدّرة الرئيسية، وهما تايلند والهند، بسبب الجفاف الشديد في أحوال الطقس نتيجة ظاهرة النينيو.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا في الأسعار العالمية للحوم الدواجن والخنزير والأبقار، مدفوعًا بشكل رئيسي بتوافر كميات كبيرة من الإمدادات المخصصة للتصدير.

إنتاج قياسي للحبوب

رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها الخاصة بحصاد هذا الموسم في موجز جديد عن العرض والطلب على الحبوب صدر أيضًا الجمعة. وقد بلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2023 ما مقداره 823 2 مليون طنّ، أي بزيادة نسبتها 0.9 بالمئة عن العام السابق وأعلى بمقدار 10.3 ملايين طنّ من المستوى القياسي السابق المسجّل في عام 2021.

وأجريت مراجعات إلى الأعلى في ما يخصّ إنتاج القمح في الاتحاد الروسي وتركيا والذرة في الولايات المتحدة الأميركية، بينما تم خفض توقعات الإنتاج إلى حد ما في الأرجنتين والبرازيل. وفي الوقت نفسه، تم خفض توقعات إنتاج الذرة في الاتحاد الأوروبي والمكسيك. وتتوقع المنظمة أيضًا أن يرتفع الإنتاج العالمي من الأرزّ في الفترة 2023-2024 بنسبة 0.8 بالمئة قياسًا بموسم التسويق السابق.

وفي ما يتعلق بالموسم المقبل، فإن زرع محصول القمح الشتوي لعام 2024 جارٍ في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وقد يكون اتّساع المساحة المزروعة محدودًا بسبب انخفاض أسعار المحاصيل. ويجري كذلك زرع محاصيل الحبوب الخشنة لعام 2024 في بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، في ظل تباطؤ الزرع في البرازيل وتعافيه في الأرجنتين.

ومن المتوقع أن يبلغ مجموع الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2023-2024 ما مقداره 2 813 مليون طنّ، أي بزيادة بنسبة 1.1 بالمئة عن الفترة 2022-2023.

وتشير التوقعات بالنسبة إلى المخزونات العالمية من الحبوب مع اقتراب انتهاء المواسم في عام 2024 إلى أنها ستكون أعلى بنسبة 2.7 بالمئة من مستواها في بداية الموسم، وأنها ستسجل مستوى قياسيًا جديدًا. وبناءً على أحدث التوقعات، سيبلغ معدل المخزون إلى الاستخدام العالمي للحبوب 30.8 بالمئة في الفترة 2023/2024 ما يشير إلى مستوى مريح عمومًا من الإمدادات.

ومن المرتقب حدوث انكماش طفيف في التجارة العالمية بالحبوب في الفترة 2023-2024، ليبلغ حجمها 468.4 ملايين طنّ، أي بانخفاض نسبته 1.8 بالمئة عن مستواها في الفترة 2022-2023.