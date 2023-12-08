وقالت شينخوا إن الرئيس يأمل أن تتمكن هذه المجموعات من تقديم المشورة لتعزيز التنمية والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع المخاطر وحلها.

ويعاني نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات في القطاع العقاري والمديونية العالية وجمود الاستهلاك.

وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، هيئة القرار في البلد، قبل يومين "يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار".

وكانت شينخوا قد نقلت في وقت سابق الجمعة عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قوله إن البلاد ستحفز الطلب المحلي وترسخ وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024.

وأضافت شينخوا أن الصين "ستحسن بفاعلية النشاط الاقتصادي وتتعامل مع المخاطر وتحسن التوقعات الاجتماعية وترسخ وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي وتواصل تدعيم التحسن الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول".

وتابعت "الجهود يجب أن تبذل لزيادة الطلب المحلي وتشكيل دورة قوية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار معا. نحتاج لتعميق الإصلاحات في مجالات أساسية ونضخ باستمرار محفزات قوية في عملية تنمية عالية الجودة".

ويعتقد محللون أن نمو الصين في سبيله لبلغ المعدل المستهدف وهو نحو خمسة بالمئة هذا العام لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.