وأفاد المكتب بأن هذا العام يعتبر بشكل شبه مؤكد الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة على الإطلاق وقد يكون عام 2024 أكثر دفئا.

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لعام 2024 بين 1.34 و1.58 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الحقبة الصناعية من 1850 إلى 1900.

ولا يعني الوصول إلى مستوى 1.5 درجة مئوية في عام واحد أن العالم سوف يتجاوز عتبة متوسط ​​​​الاحتباس الحراري على المدى الطويل لكن هذا التنبؤ يضيف محفزات لمن يدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في محادثات مؤتمر الأطراف COP28 للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وقال نيك دونستون الذي قاد كتابة تقرير التوقعات من مكتب الأرصاد الجوية "التوقعات تتماشى مع اتجاه ارتفاع درجة حرارة الأرض المستمر البالغ 0.2 درجة مئوية كل عقد وتعززها ظاهرة نينيو قوية".

وتابع قائلا: "بالتالي نتوقع عامين جديدين من تسجيل درجات حرارة عالمية قياسية على التوالي. وللمرة الأولى، نتوقع فرصة معقولة لعام يتجاوز مؤقتا 1.5 درجة مئوية ومن المهم أن ندرك أن تجاوزا مؤقتا لا يعني انتهاكا لاتفاق باريس".

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الشهر الماضي إن ارتفاع درجات الحرارة هذا العام قد يصل إلى نحو 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، كما أن الطقس المتطرف وفقدان الجليد بشكل قياسي قد أعطى لمحة عما يمكن أن يكون عليه تخطي الحد الأقصى على المدى الطويل.

وفي نوفمبر قال فريق من العلماء، بما في ذلك من وكالة ناسا وجامعة كولومبيا، إن العالم يمكن أن يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية هذا العقد.

وتظهر معظم نماذج الانبعاثات التابعة للجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم قد يتجاوز 1.5 درجة مئوية خلال ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.