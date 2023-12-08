وقالت الهيئة في بيان أورته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الجمعة، إن زيادة الاحتياطيات ترجع إلى التأثير المُجمّع لتغير سعر صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول، حيث انخفض مؤشر الدولار الأميركي في شهر نوفمبر، فيما زادت أسعار الأصول المالية العالمية، متأثرة بتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وبياناتها حول الاقتصاد الكلي.

وأضافت الهيئة أن قوة ومرونة الاقتصاد الصيني وإمكاناته الضخمة ساعدت في الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.

والجمعة، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أن اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم ترأسه الرئيس شي جين بينغ قرر أيضا أن البلاد ستعمل على تعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلي.

وقالت شينخوا إن الصين "ستعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل فعال، ومنع المخاطر وحلها، وتحسين التوقعات الاجتماعية، وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي، ومواصلة تعزيز التحسين الفعال للجودة والنمو المقبول للاقتصاد".

ويتوقع معظم المحللين أن النمو في الصين يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحكومة البالغ نحو 5 بالمئة هذا العام، لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة مع معدلات النمو في 2022 الذي ب تأثر سلبا بوباء كورونا، ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.