وتشكل الاتفاقية غير الملزمة أساساً للتعاون المشترك في تطوير محطة محللات كهربائية صناعية واسعة النطاق، سيتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة.

وستتعاون الشركتان في تطوير المشروع والخطط المتعلقة بالاستثمار في النصف الثاني من عام 2024.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف COP28، المنعقد حالياً في دبي، ويأتي ذلك في أعقاب توقيع الطرفين على مذكرة تفاهم أولية في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر": "يأتي توقيع هذا الاتفاق مع "أو أم في" ليشكل خطوة إضافية نحو تعزيز مختلف مراحل سلسلة القيمة لإنتاج الهيدروجين ويساهم في تحقيق هدفنا المتمثل بإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030".

وتساهم "مصدر" بدور ريادي في استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين منذ العام 2008، حيث تستثمر الشركة وتطور مشاريع استراتيجية ومنصات قابلة للتطوير في الأسواق العالمية الرئيسية.

وتماشياً مع الأهداف المناخية الوطنية والدولية، تسعى "OMV" لتحقيق استراتيجيتها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويرتكز تحقيق هذا الهدف على استخدام وإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق المحللات الكهربائية التي تعمل بواسطة الطاقة المتجددة، واستخدامه في مصافي التكرير التابعة للشركة.