وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أن اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم ترأسه الرئيس شي جين بينغ قرر أيضا أن البلاد ستعمل على تعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلي.

وقالت شينخوا إن الصين "ستعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي بفعالية، ومنع المخاطر وحلها، وتحسين التوقعات الاجتماعية، وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي، ومواصلة تدعيم التحسين الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المقبول".

"ينبغي العمل على توسيع الطلب المحلي وتشكيل دورة قوية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار معا. نحتاج إلى تعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسية وضخ زخم قوي بشكل مستمر في التنمية عالية الجودة" بحسب الوكالة الصينية.

ويتوقع معظم المحللين أن النمو في الصين يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحكومة البالغ نحو 5 بالمئة هذا العام، لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.

وسيوصي مستشارو الحكومة الصينية بهدف نمو مطرد لعام 2024 والمزيد من التحفيز لاجتماع صناع السياسات.

أطلقت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات السياسية التحفيزية في الأشهر الأخيرة لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف بعد الوباء والذي تأثر بأزمة العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية.

كما قام البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) بتخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة وضخ المزيد من الأموال في الأشهر الأخيرة لدعم النمو.

وفي أكتوبر، كشفت الصين عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (حوالي 139.84 مليار دولار) بحلول نهاية العام، مما يرفع هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة الأصلية البالغة 3 بالمئة.

وقالت شينخوا إن المكتب السياسي درس أيضا خطط عمل مكافحة الفساد وراجع اللوائح المتعلقة بالإجراءات التأديبية للحزب.

عادة ما يكون اجتماع المكتب السياسي حول العمل الاقتصادي بمثابة مقدمة لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي لوضع جدول الأعمال السنوي، والذي من المتوقع أن يعقد في منتصف ديسمبر تقريبًا.