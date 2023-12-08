وحدت قوة الين بشكل عام من ارتفاع الدولار والذي ظل في منطقة دفاعية قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى باهتمام كبير في وقت لاحق من الجمعة.

وقال كازو أويدا، محافظ المركزي الياباني، الخميس، إن البنك لديه عدة خيارات بشأن معدلات أسعار الفائدة التي سيستهدفها بمجرد تمكنه من إخراج تكلفة الاقتراض على المدى القصير من المنطقة السلبية، والتقى في ذات اليوم برئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

واستقبلت الأسواق تلك التصريحات على أنها أوضح مؤشر على أن بنك اليابان المركزي سينهي قريبا سياسته النقدية بالغة التيسير مما دفع الين إلى الصعود لأعلى مستويات في عدة أشهر أمام العملات المنافسة الكبرى.

وارتفع الين مقابل الدولار بما يقرب من 0.3 بالمئة مسجلا 143.74 بعد أن صعد أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الين بما يفوق اثنين بالمئة خلال جلسة الخميس في أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ يناير وفي طريقه لينهي الأسبوع على قفزة تفوق الاثنين بالمئة.

وكان الين قبل شهر قد تراجع إلى أدنى مستوى في عام مسجلا 151.92 للدولار بضغط من اتساع فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع لأدنى مستوى في شهرين إلى 179.56 ين اليوم الجمعة. ومقابل اليورو سجلت العملة اليابانية 155.15 بما لا يبتعد كثيرا عن الجلسة السابقة التي سجل فيها أعلى مستوى في أربعة أشهر وهو 153.215 لليورو.

وتتجه الأنظار لاجتماع السياسة النقدية المقبل للمركزي الياباني المقرر في 18 ديسمبر، لاستطلاع دلائل عما إذا كان فعلا بصدد تغيير سياسته.

وفي السوق الأوسع نطاقا، اتسم تحرك الدولار بأنه عرضي وبأنه محدود أمام باقي العملات بخلاف الين قبل صدور بيانات تتعلق بالوظائف الأميركية.

واستقر اليورو عند 1.0783 دولار وفي سبيله لتسجيل تراجع أسبوعي يفوق 0.9 بالمئة. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 1.2595 دولار ويتجه أيضا لتراجع أسبوعي يقارب الواحد بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار وسجل 103.67 وفي طريقه ليسجل ارتفاعا أسبوعيا يفوق 0.4 بالمئة ومن شأن ذلك أن ينهي خسائر أسبوعية استمرت لثلاثة أسابيع على التوالي مع محاولات الدولار كبح خسائر مني بها خلال موجة بيع في نوفمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6613 دولار أميركي.

وفي الصين، تراجع اليوان أمام الدولار وفي طريقه لينهي سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت لثلاثة أسابيع على التوالي.