وانطلقت قبل قليل فعاليات يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، فيما سيشهد السبت فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات على أن تختتم فعاليات الأيام المواضيعية لـ "COP28" ، بعد غد الأحد بأنشطة يوم الغذاء والزراعة والمياه.

وتم تخصيص يومي 11 و12 ديسمبر، للمفاوضات النهائية التي يعقبها بيان الإعلان عن نتائج المؤتمر والاتفاقات والقرارات النهائية.

ومن المتوقع، أن تسهم التوصيات والمبادرات التي يشهدها "COP28" في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي.

نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات: