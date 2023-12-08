عاود مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" أنشطته الرسمية في المنطقة الزرقاء، صباح الجمعة، بعد توقف اجتماعاته الرسمية أمس وفقاً لأجندة المؤتمر التي حددت يوم أمس الخميس 7 ديسمبر الجاري راحة رسمية من أعمال المؤتمر.
وانطلقت قبل قليل فعاليات يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، فيما سيشهد السبت فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات على أن تختتم فعاليات الأيام المواضيعية لـ "COP28" ، بعد غد الأحد بأنشطة يوم الغذاء والزراعة والمياه.
وتم تخصيص يومي 11 و12 ديسمبر، للمفاوضات النهائية التي يعقبها بيان الإعلان عن نتائج المؤتمر والاتفاقات والقرارات النهائية.
ومن المتوقع، أن تسهم التوصيات والمبادرات التي يشهدها "COP28" في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي.
نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات:
- تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.
- بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.
- ستقود دولة الإمارات عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين كافة الأطراف واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي، انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP8 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.