ووصفت "جاو"، ضمن مشاركات الوفد الصيني في COP28 النسخة الحالية من قمة المناخ بأنها منصة ملهمة للشركات الرائدة لاستعراض خدماتها المبتكرة وحلولها الذكية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتبادل الحلول مع قادة الصناعة والحكومات والمجتمعات في دولة الإمارات لدمج الممارسات الصديقة للبيئة عبر سلسلة التوريد.

ولفتت إلى علاقة الشراكة القوية بين دولتي الإمارات والصين في مجال التعاون في مجال الطاقة المتجددة، موضحة تقديم شركتها عددا من الخدمات والمنتجات في بعض مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في الإمارات منذ عام 2012، معربة عن فخرها بهذا المساهمة في إيجاد حلول للطاقة المستدامة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقالت : اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، قامت الشركة بتوليد أكثر من 100 غيغاوات من سعة وحدات الطاقة الشمسية التراكمية في جميع أنحاء العالم. وهو ما يعادل زراعة 11 مليارا من ألواح الطاقة الشمسية، مشيرة إلى الحضور القوي في الدولة وآخرها المشاركة في معرض ويتيكس دبي للطاقة الشمسية 2023، مع التأكيد على الالتزام بإنشاء نظام بيئي مستدام بالتعاون مع الشركاء في دولة الإمارات.

تأسست "ترينا سولار" عام 1997 وتتواجد في أكثر من 160 دولة.