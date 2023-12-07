وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء، في حين أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع جديد في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات جديدة أن القطاع الصناعي الألماني يواجه صعوبات مع انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع في أكتوبر، بعد يوم من انخفاض الطلبيات الصناعية بشكل مفاجئ في الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي الإيطالي انخفض 0.2 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري، بأقل قليل من المتوقع.

وأكدت وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات تقديراتها بأن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو انخفض 0.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.