وقالت الشركة في بيان "مع حلول 2024 سيستمر رفع أقساط التأمين للسفن المتجهة إلى إسرائيل مما أدى إلى حاجة ميرسك لتطبيق رسم إضافي لمخاطر الطوارئ رسميا".

وأضافت "سيتم استخدام الرسوم الإضافية لاستيعاب تكاليف التأمين الإضافية وضمان خدمة مستمرة ومستدامة لعملائنا في إسرائيل".

وكانت تقارير أشارت إلى أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت بالنسبة للرحلات عبر البحر الأحمر بعد تعرض سفن للهجوم في المنطقة وتزايد المخاوف من تفاقم المخاطر على الملاحة التجارية.

وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين التي تتعامل معها عند الإبحار عبر هذه المناطق، وكذلك دفع قسط إضافي عادة لفترة تغطية مدتها سبعة أيام، بحسب وكالة رويترز.