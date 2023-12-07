وتدرس مجموعة السبع مقترحات مختلفة بشأن كيفية تقييد واردات الألماس الروسي. فقد اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة تتضمن حظرا على الألماس، لكنه كان ينتظر التنسيق من مجموعة السبع للمضي قدما.

وستفرض مجموعة السبع قيودا تدريجية على الواردات غير المباشرة اعتبارا من تاريخ مستهدف في مارس وستستحدث آلية "قوية للتحقق وإصدار الشهادات القائمة على إمكانية التتبع" للألماس الخام داخل دولها بحلول الأول من سبتمبر 2024. ويستثني الحظر الألماس للاستخدام الصناعي.