وقالت نقابة سائقي القطارات (جي دي إل) إن الإضراب سيؤثر على خدمات الركاب التي تديرها شركة "دويتشه بان" المملوكة للدولة اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء الخميس حتى الساعة 10 مساء الجمعة.

كما ستنظم قطارات الشحن إضرابا من الساعة السادسة من مساء الخميس.

يأتي الإضراب في أعقاب إضراب لمدة 20 ساعة في 16 نوفمبر.

وتعد "الضربات التحذيرية" المحدودة تكتيكًا شائعًا في مفاوضات الأجور الألمانية، لكن نقابة (جي دي إل) قد توسع نطاق عملها قريبًا.

وفي 24 نوفمبر، أعلن رئيس النقابة، كلاوس فيسلسكي، أن المفاوضات مع دويتشه بان قد فشلت بعد جولتين فقط من المحادثات.

بدأت النقابة بالفعل اقتراعًا لأعضائها بشأن الإضرابات الشاملة، وتخطط لإعلان النتيجة في 19 ديسمبر.

وتتمثل القضية المركزية في دعوة النقابة إلى تخفيض ساعات عمل عمال المناوبات من 38 إلى 35 ساعة في الأسبوع دون تخفيض الأجر، وهو الطلب الذي يرفضه أصحاب العمل.

وتسعى النقابة إلى الحصول على زيادة قدرها 555 يورو (600 دولار) شهريًا للموظفين بالإضافة إلى دفعة لمرة واحدة تصل إلى 3000 يورو لمواجهة التضخم في ألمانيا.

وقالت دويتشه بان إنها قدمت عرضًا يصل إلى زيادة قدرها 11 بالمئة.

وتمت تسوية النزاع بين مشغل السكك الحديدية والنقابة المنافسة (إي في جي) الأكبر والأقل عداء، في وقت سابق من هذا العام بعد أن قبل الجانبان اقتراحًا من المحكمين.