وقالت فون دير لايين إن "الصين أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي لكن هناك اختلالات واضحة في التوازن وخلافات علينا معالجتها".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مستهلّ القمّة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أنّ التكتّل يريد "علاقة مستقرة مع الصين ويستفيد منها كلا الطرفين".

وقال ميشال مخاطباً شي في كلمته الافتتاحية للقمة الأوروبية الصينية "نحن متّحدون في الالتزام بالسعي لإقامة علاقة مستقرّة مع الصين يستفيد منها كلا الطرفين"، مشدّداً على أنّ التكتّل يسعى لعلاقة تقوم على "مبادئ الشفافية، والقدرة على التوقّع، والمعاملة بالمثل".

وستركّز القمّة بشكل خاص على الخلل التجاري بين الشريكين، والذي اتّسع في السنوات الأخيرة.

من جانبه، رأى شي أن على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معا التحديات العالمية".

وأوضح "علينا أن نواجه معا التحديات العالمية ونعمل معا على نشر الاستقرار والازدهار في العالم".

وهذه أول قمة حضورية بين الطرفين منذ أكثر من أربع سنوات بعد أن أدّت جائحة كوفيد-19 إلى عزل الصين عن بقية العالم.