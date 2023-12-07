وجاء في البيان، الذي نُشر اليوم الخميس، أن روسيا والسعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بما يشمل إمدادات المعدات.

كما أكد الجانبان على ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك+ بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار البيان إلى أن ولي العهد والرئيس الروسي أشادا بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك+ في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.

واتفق منتجو النفط في أوبك+ في أول ديسمبر على تخفيضات طوعية في الإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، وذلك بقيادة السعودية التي جددت خفضها الطوعي الحالي.