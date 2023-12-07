تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس ذروة أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في ألمانيا هبط بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد يوم من صدور بيانات تظهر تراجعا في الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو بما يظهر مواجهة القطاع الصناعي لتحديات.

وهبط المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن صعد لأعلى مستوى على الإطلاق أمس الأربعاء.

كما ضغط صعود في عوائد سندات منطقة اليورو على الأسهم. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث في وقت لاحق اليوم.

وتتجه الأنظار لتقرير الطلبات الأسبوعية الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة اليوم الخميس بعد تزايد المؤشرات على تراجع سوق العمل.

وخسر سهم شركة جيمز وركشوب 8.9 بالمئة بعد أن أصدرت تحديثا لأعمالها لنصف العام كما هبط سهم لوفتهانزا 3.9 بالمئة بعد أن قلل جيه.بي مورغان توصيته للسهم مما أدى لتراجع بنسبة واحد بالمئة في قطاع السفر والترفيه.

لكن سهم شركة سانوفي للأدوية ارتفع بواحد بالمئة بعد أن قالت إن لديها قيد التطوير ما يزيد عن عشرة عقاقير مرشحة لتحقيق مبيعات سنوية تفوق مليار دولار.