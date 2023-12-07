تحركات الأسهم

تراجع المؤشر نيكي بنسبة 1.76 بالمئة إلى 32858.31 نقطة عند الإغلاق مع انخفاض 189 من الأسهم المدرجة عليه، وعددها 225، وارتفاع 36 سهما.

ومحا ذلك أغلب تعافي المؤشر الذي سجله أمس الأربعاء بأكثر من اثنين بالمئة عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأعاد انخفاض اليوم الخميس المؤشر نيكي إلى مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر منخفضا 1.72 بالمئة حتى الآن.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.14 بالمئة متجها إلى انخفاض بنسبة 0.95 بالمئة لهذا الأسبوع، والذي قد يكون الأسوأ أداء أيضا منذ منتصف أكتوبر.

وسجل قطاع الطاقة أكبر خسائر بين القطاعات الفرعية على المؤشر نيكي بعدما انخفض النفط الخام إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

كما سجلت أسهم شركات مرتبطة بالرقائق تراجعات ملحوظة وشكل سهمان منها ضغطا كبيرا على المؤشر نيكي من بين أكثر ثلاثة أسهم ساهمت في هبوطه.

وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لصناعة معدات تصنيع الرقائق بنسبة 3.59 بالمئة.

وهبط سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق بنسبة 4.69 بالمئة. كما تراجع سهم فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.06 بالمئة.

واتسم أداء أسهم شركات تصنيع السيارات بالضعف في ظل صعود الين بما يخفض قيمة المبيعات الخارجية لتلك الشركات.

وهبط سهم تويوتا 1.15 بالمئة وهوندا بنسبة اثنين بالمئة ونيسان بنسبة 1.81 بالمئة.