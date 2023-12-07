وأظهرت بيانات جمركية، الخميس، أن إجمالي النفط الخام الوارد الشهر الماضي قد بلغ 42.445 مليون طن أو ما يعادل 10.33 مليون برميل يوميا وهو أدنى معدل يومي منذ يوليو، وانخفاضا من 11.53 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وبلغت واردات الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم، منذ بداية العام حتى الآن 515.65 مليون طن أو ما يعادل 11.27 مليون برميل يوميا، بزيادة 12.1 عن العام السابق.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الخميس أيضا أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.08 مليون طن مقابل 5.17 مليون طن في أكتوبر بانخفاض 17 بالمئة مقارنة مع 6.14 مليون طن قبل عام.

وارتفعت هوامش التكرير الإقليمية خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني إذ بلغت 6.74 دولارا للبرميل في الأول من ديسمبر، أي ما يقرب من مثلي ما كان عليه في الشهر السابق عند 3.60 دولار للبرميل.

وأوضحت البيانات أيضا أن واردات الوقود المكرر وصلت إلى 4.16 مليون طن، بزيادة الثلث عن العام السابق، مع ارتفاع الحجم منذ بداية العام بنسبة 87 بالمئة ليصل إلى 43.23 مليون طن.

وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي، التي تشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.95 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022 وزيادة حادة من 8.79 مليون طن في أكتوبر نظرا لدخول شمال الصين موسم التدفئة في فصل الشتاء.